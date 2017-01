später lesen Top 10 Rheinland Tage der Kunst in Schwalmtal FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Twittern







Seit über zehn Jahren gibt es den Tag der Kunst in Schwalmtal. Alle zwei Jahre präsentieren im Juni Künstler und Künstlerinnen aus Schwalmtal und der näheren Umgebung ihre Werke an den unterschiedlichsten Orten. Das bedeutet, die Ateliers öffnen ihre Türen, Ausstellungen in öffentlichen Gebäuden und Kirchen. Das Kinderdorf Bethanien beteiligt sich ebenso wie der Heimatverein in der Heimatstube. An über 25 Orten im Gemeindegebiet dürfen Kunstinteressierte neugierig sein. Abgerundet wird das Wochenende durch ein buntes Rahmenprogramm, welches auf der Internetseite www.tagederkunst.de herunterzuladen ist.