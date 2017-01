später lesen Top 10 Rheinland Talschlösschen Teilen

Die Szene-Kneipe „talschlösschen“ hat sich in den vergangenen Jahren zur Heimat für allerbeste Live-Musik etabliert. Ein breites Spektrum musikalischer Stile und die zahlreichen Top-Musiker sorgen für Abwechslung: über die monatliche Irish Folk Session (jeden 1. Sonntag im Monat ab 19 Uhr. Eintritt immer frei), die regelmäßigen unplugged-Konzerte Ratinger Künstler (immer freitags in entspannter Atmosphäre. Eintritt immer frei!) bis hin zu Musikern aus den USA oder Irland und zu richtig fetten Band-Konzerten. „Mehr Abwechslung geht nicht“, sagt Inhaber Christian Pannes. Aktuelle Konzerte stehen in der kostenlosen „talschlösschen“-App, auf Facebook oder www.talschloesschen.de.