Top 10 Rheinland: Tango Rios

Ilona und Salvador Rios und ihr Team bieten Tangokurse für Anfänger und Fortgeschrittene aller Levels an. „Wir unterrichten den klassischen Tango, so wie er am Anfang des 20. Jahrhunderts in Buenos Aires entstanden ist“ sagt Ilona Rios. Typisch für die Tango-Musik ist der Klang des Bandoneons - ein Instrument, das im nahen Krefeld erfunden wurde: „Der Klang der Tangomusik im Viervierteltakt hat oft eine gewisse Melancholie, doch gibt es mit dem Vals im Dreivierteltakt, und dem Milonga im Zweivierteltakt auch beschwingte Musik“, sagt die Tanzlehrerin.