später lesen Top 10 Rheinland Tannen- und Ulmenstraße Teilen

Twittern







2003 seilten sich die letzten Bewohner der Polizeikaserne an der Tannenstraße vom Dach des ehrwürdigen Ziegelbaus ab – Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK), das mit der Bereitschaftspolizei in einen Neubau am Tiefenbroicher Weg zog. Das Land hatte das Areal an der Tannenstraße verkauft. Heute verbergen sich hinter den denkmalgeschützten Mauern schicke Wohnungen. Kaum noch vorstellbar, dass dort jahrzehntelang Polizisten beim Dienstsport in der Polizeiturnhalle schwitzten, ein Polizeichor sang. Und dass hier 28 Jahre lang im Gerichtsbunker das Oberlandesgericht über besonders gefährliche Angeklagte verhandelte, RAF-Terroristen und Hells Angels standen dort vor Gericht. Heute finden solche Verfahren im Hochsicherheitstrakt an der Völklinger Straße statt. Und in Derendorf wächst das Wohnviertel bald über die Ulmenstraße hinaus: Auch der alte Gefängnisstandort soll ein Wohnquartier werden.