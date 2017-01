später lesen Top 10 Rheinland Tannenhäuschen Wesel Teilen

Wer alle Saunen des Wellness-Bereichs „Aqua-Silva“ im Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel ausprobieren möchte, braucht wohl mehr als einen Tag: Acht Saunen stehen dort zur Auswahl, darunter so exotische wie die Ruusu-Sauna (Rosensauna) oder die Infrarot-Sauna. Abkühlung bringen anschließend die verschiedenen Swimming-Pools des Wellness-Bereichs, darunter der Brunnen mit juweliertem Wasser, in dem das Duschwasser wahlweise mit Rosenquarz, Bergkristall und Amethis versetzt ist.