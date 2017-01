später lesen Top 10 Rheinland Tanzschule Hölters FOTO: Norbert Radewald FOTO: Norbert Radewald Teilen

West-Coast-Swing oder Wiener-Walzer: An dieser Tanzschule, seit 1984 an der Lüpertzender Straße ansässig, wird das gesamte Welttanzprogramm in vielfältigen Kursen für Jugendliche und Erwachsene vermittelt. Auf dem Programm stehen auch Crash-Kurse zur Vorbereitung auf Hochzeiten, und wer will, kann sich auch mit den regelmäßigen Übungs-Partys am Samstagabend, etwa der West-Coast-Party oder der Latin-Party, fit halten.