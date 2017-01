später lesen Top 10 Rheinland Tapas essen im Restaurant "El Toro" in Viersen Teilen

Twittern







An der Remigiuskirche in Viersen betreibt die Familie Cardenas seit sechs Jahren das spanische Restaurant und Tapas Bar "El Toro". Hier kann man diverse Köstlichkeiten der spanischen Küche wie Tapas genießen. Dazu kommen original argentinische Steakgerichte vom Holzkohlegrill und eine reichhaltige Auswahl an spanischen Fisch-Spezialitäten.

Hier kann es ein langer Abend werden, wenn der Chef des Hauses dann noch seine Gitarre zur Hand nimmt und "Guantanamera" anstimmt.