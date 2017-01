später lesen Top 10 Rheinland Terra-Zoo in Rheinberg FOTO: Foto: Armin Fischer FOTO: Foto: Armin Fischer Teilen

Wer dem Karnevalstrubel entfliehen möchte, muss nicht weit fahren: Der Rheinberger Terra Zoo entführt seine Besucher in eine ganz andere Welt bei angenehmen 26 Grad Celsius. Hier sind 400 exotische Reptilien und Amphibien 80 unterschiedlicher Arten zu bestaunen. Das Spektrum umfasst fast alle Kontinente, in denen Reptilien vorkommen. Geschlossene Führungen zum Thema Schlangen oder Spinnen dauern etwa zwei Stunden und umfassen einen theoretischen Teil, bei dem Laien auf spannend unterhaltsame Art und Weise etwas zur Lebensweise, Giftigkeit und Gefährlichkeit von Schlangen oder Spinnen erfahren. In praktischen Teil können die Teilnehmer persönlichen Kontakt mit Schlangen oder Spinnen aufnehmen, um zu erfahren, dass diese Tiere weitaus sympathischer sind als viele Menschen vermuten. Bei Abendführungen werden verschiedenste Tiere gefüttert und ihr Verhalten beobachtet. Wochentags finden Kurzführungen um 15 Uhr und um 16.30 Uhr und am Wochenende um 11.30 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und um 16.30 Uhr statt. Weil montags geschlossen ist und der Rosenmontag da keine Ausnahme macht, bleibt da nur der Besuch eines närrischen Lindwurms, der sich unter freiem Himmel durch die Straßen schlängelt.