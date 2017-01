später lesen Top 10 Rheinland Terrassengarten Kloster Kamp FOTO: Archivfoto: MKK FOTO: Archivfoto: MKK Teilen

Ein erster Terrassengarten am Kloster entstand während der Amtszeit des Abtes Edmundus von Richterich (1695-1715) im Jahr 1700. In den 1740er Jahren wurde er vom Kamper Mönch Benedictus Bücken im barocken Stil neu gestaltet. „Architektur, Treppen, Beete, Wege, Figuren und Wasserspiele sollten ein Gesamtkunstwerk bilden, wobei ein geplanter Wechsel von Standort und Licht die wichtigsten Gestaltungsgrundlagen sein sollten“, heißt es auf den Internetseiten des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp. „Die Terrassenanlage war 5-stufig gemauert, wobei vier einschwingende Terrassen Sonnenlicht und Wärme sammelten. An Bepflanzung wechselten sich Obstbau und Taxus in Pyramidenform ab. An den Mauern befanden sich Spaliere mit Aprikosen, Pfirsichen und anderem Obst. Zierbeete umrahmten den Springbrunnen. Die beiden Orangerien - zum Überwintern der empfindlichen Pflanzen benötigt - waren beheizbar. Im unteren Teil des Gartens wurden quadratische Beete für Gemüse und Kräuter und Heckenbeete, ein ovaler Platz und ein Fischteich angelegt. Statuen schmückten die Treppen.“