Top 10 Rheinland: Textilmuseum "Die Scheune" in Hinsbeck

Textilmuseum "Die Scheune" in Hinsbeck FOTO: Heinz Koch FOTO: Heinz Koch

Im Textilmuseum "Die Scheune" in Hinsbeck-Hombergen werden die Zeugnisse der Entwicklungsgeschichte niederrheinischer Textilmanufaktur ausgestellt und vorgeführt: Rohstoffe, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Gewebe, Bilder und Bücher ebenso wie funktionierende Spinngeräte und Handwebstühle und vieles mehr. Manches kann auch in die Hand genommen werden. Zu verschiedenen Jahresthemen wird die Ausstellung immer wieder neu zusammengestellt. Darüber hinaus zeigen in- und ausländische Künstler in wechselnden Ausstellungen ihre Arbeiten zu textilen Themen.