Top 10 Rheinland: The Celtic Corner in Haus Arndt, Langenfeld

Mag es in der Düsseldorfer Altstadt auch etliche Irish Pubs geben – in Langenfeld nimmt ein einziges Pub gleich die ganze Altstadt ein. Denn Haus Arndt, ein fast 350 Jahre alter Fachwerkbau am Marktplatz, beherbergt das Kneipenrestaurant „The Celtic Corner“ und wird – mangels weiterer altersschöner Gebäude im Zentrum – von Langenfeldern gerne so vorgestellt: „Und das hier ist unsere Altstadt!“ Vom Balkon des Erkers wacht eine Beefeater-Figur über das Baudenkmal. Der Londoner Turmwächter ist zwar „nur“ britisch und nicht irisch, aber aus Langenfelder Sicht stimmt die Richtung allemal.