Top 10 Rheinland: The Pub Opladen

Seit Oktober bereichert wieder ein Irish Pub die Opladener Neustadt-Kneipenszenerie, das eben auch genauso heißt: The Pub. Und na klar, es gib t die typischen irischen Biere Kilkenny und Guiness, aber eben auch Gestensaft aus der Heimat wie Kölsch und Pils. Und freilich wird auch Cider in den frisch renovierten und typisch grüne-Insel-ig eingerichteten Räumen ausgeschenkt. Und auch Live-Konzerte gibt es schon in dem nagelneuen Traditional Public House mit Instrumenten an der Wand und Sprossenfenstern.