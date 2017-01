später lesen Top 10 Rheinland The Whistle Irish Pub in Kempen Teilen

Das The Whistle ist der einerseits der typische Irish Pub: Hier feiert man den St. Patrick’s Day mit allem, was dazu gehört, und nimmt an den Highland Games teil. Aber was viele nicht wissen: Im The Whistle, von der Bezeichnung her Sportbar mit eigener Kegelbahn, gibt es ein gutes und abwechslungsreiches Speisenangebot mit Feiertags-Menüs, dem Schnitzeltag (immer dienstags) und vielem mehr. Und natürlich gibt es hier oft Live-Musik, natürlich auch von und mit irischen Musikern. Gern gesehener Gast ist der Bassist und Begründer Martin Engelien mit seiner Reihe GO MUSIC: Seit 1996 tourt er mit einer stetig wechselnden Besetzung weltbekannter Musiker durch das Land und interpretiert internationale Hits neu und ungeprobt. Dann gibt es Jazz, Soul oder Rock-Pop.