Top 10 Rheinland: Thunderbike Roadhouse in Hamminkeln

Wer sich in Hamminkeln am Feierabend zu einem Bier oder auch mehr trifft, kommt schwer am Thunderbike Roadhouse vorbei. Das stark amerikanisch inspirierte Lokal bietet neben vier verschiedenen Biersorten (von Alt bis Weizen), auch Steaks, Sandwiches und Burger an. Auch Vegetarier kommen nicht zu kurz: Speisen ohne Fleisch ist auf der Karte besonders markiert.