Top 10 Rheinland: Tichelhaus Kleve

Am 31.Oktober heißt es wieder an vielen Türen „Süßes oder Saures?“. Auch im LVR-Gesellschaftshaus in Bedburg-Hau. Neben der obligatorischen Halloween Deko wird es auch spezielle Cocktails im Style von Halloween geben. Verkleidung ist ausdrücklich erwünscht, dennoch kein Muss. Der gruseligen Halloweennacht steht nichts im Weg bei Schlager, Pop, Rock und vielem mehr.