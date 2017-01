später lesen Top 10 Rheinland Tiefgarage Marktkarree, Langenfeld Teilen

Wer sein Auto in der Langenfelder Innenstadt abstellen möchte, muss keine Preise vergleichen. Die Tarife in den Parkhäusern, Tiefgaragen und für die unter freiem Himmel angebotenen Stellplätze sind nämlich einheitlich. Sie betragen pro angefangener Stunde 50 Cent. Für schnelle Erledigungen als Kurzzeitparker sind überall maximal 15 Minuten gratis („Brötchentarif“), sonntags werden überhaupt keine Gebühren fällig. So auch in der Tiefgarage unter der Einkaufspassage „Marktkarree“.