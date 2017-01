später lesen Top 10 Rheinland Tierfutter spenden FOTO: Goezde Macit FOTO: Goezde Macit Teilen

Der Tierfachhandel bietet eine tolle Möglichkeit an, damit auch Tiere nicht zu kurz kommen. Alle drei Filialen in Mönchengladbach haben direkt neben der Kasse eine große Spendenbox stehen. So können die Kunden gleich für Tiere in Not spenden.