Top 10 Rheinland: Tierisches Familienkonzert mit Götz Alsmann

Ein Familientag bildet den Abschluss beim ersten Sommermusik-Festival im Juli vor den Stadtmauern Xantens. Meisterstudenten aus den Musikhochulen in NRW geben ein tierisches Musikkonzert – mit altersgerechtem Rahmenprogramm. Am Sonntag, 19. Juli, 15 Uhr, gibt’s Sergej Prokofiews musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“ sowie Camille Saint-Saëns’ Suite „Karneval der Tiere“. Prominenter Moderator des Familientages ist TV-Entertainer Götz Alsmann, der die spannende Geschichte von „Peter und der Wolf“ in seiner eigenen humorvollen Sprache erzählen wird. Peter von Wienhart ist der musikalische Leiter. Dieser wiederum hat gemeinsam mit Alsmann eine (Honorar-)Professur an der Universität Münster. Weil Prokofjew seinem Musikmärchen jeder Figur der spannenden Handlung ein Instrument zugeordnet hat, machen Alsmann / Wienhart auch in Xanten gemeinsam Peter, Wolf, Ente, Vogel, Katze, Großvater und Jäger in Tönen und Sprache lebendig.