Top 10 Rheinland: Tierpark im Kaisergarten

Schafe, Mufflons, Biber, der vom Aussterben bedrohte Nordluchs, Steppenadler, Wölfe, Waschbären, Wildschweine, Hausschweine, Frettchen, Alpensteinböcke, Rothirsche und Damwild, Uhus, Schneeeulen und ein Bauernhof mit Innengehege für Esel, Ponys, Meerschweinchen, Hasen und Ziegen sind im Park beheimatet. Eine Besonderheit in diesem Streichelzoo sind die vietnamesischen Hängebauchschweine, die sich sogar kraulen lassen. Überall im Tierpark sind Futterautomaten aufgestellt, an denen Besucher für 50 Cent eine Packung ziehen können.

schöne Anlage direkt am Schloss Oberhausen (Kunstausstellungen), der Gasometer ist über einen kurzen Spaziergang zu erreichen. Am Rande des Parks, gelegen am Rhein-Herne-Kanal, befindet sich die Anlagestelle für Kanalfahrten mit der Weißen Flotte zum Nordsternpark in Gelsenkirchen.