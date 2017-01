später lesen Top 10 Rheinland Tierpark Tannenbusch, Dormagen Teilen

Was 1958 mit einem Rehkitz begann, hat sich im Laufe der Jahre in einen richtigen Wildpark in waldiger Umgebung verwandelt. Rund 800.000 Bäume sind dafür in den letzten Jahrzehnten gepflanzt worden. Inzwischen gibt es auch ein Wachbär-Pärchen, Mufflons, Hängebauchschweine und viele andere vierbeinige Gesellen. Insgesamt gibt es über 130 Säugetiere – und weit über 100 Wasser- und Hühnervögel. Das Konzept ist, dass Besucher für die Region typische Wildtiere in Ruhe beobachten können. Hunde müssen auf dem Gelände an der Leine geführt werden. Dazu gibt es einen Streichelzoo mit handzahmen Tierchen.