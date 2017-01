Top 10 Rheinland: Tiger & Turtle – der Magic Mountain in Duisburg

Tiger & Turtle – der Magic Mountain in Duisburg

Die jüngste Landmarke im Ruhrgebiet Tiger & Turtle ist im Zuge von Ruhr.2010 geplant und im November 2011 fertig gestellt worden. 90 Tonnen Stahl und Zink bilden eine Aussichtsplattform auf 85 Meter Höhe, die einer Achterbahn ähnelt. Nachts ist die Skulptur beleuchtet und erscheint als leuchtendes Lichtband am Himmel. 249 Stufen und mehrere Kurven sind bis zum höchsten Punkt zu steigen.

Nach jedem Schritt ändert sich die Perspektive über den Rhein sowie die Industrie-Anlagen in Duisburg-Huckingen. Vom höchsten Punkt sind der Düsseldorfer Fernsehturm im Süden sowie in Norden der Gasometer in Oberhausen zu erkennen. Für Jugendliche ist der Magic-Mountain Freizeit-Treff geworden.