Top 10 Rheinland: Tod eines Handlungsreisenden

Der Klassiker des modernen Theaters wird in einer Inszenierung des Schauspiels Dortmund gezeigt. Die Aufführung dauert zwei Stunden, keine Pause.

In einer Kritik hieß es nach der Premiere in Dortmund: "Am Schauspiel Dortmund verkörpert der massige Andreas Beck Willy Loman als kranken Mann, der zwischen Kreditraten und zerplatzten Lebensträumen Selbstmord machen will, weil sein Tod seinem Lieblingssohn Biff noch etwas Geld einbringen könnte. Beck tragt den Abend mit einer berührenden schauspielerischen Leistung." Wer einen anspruchsvollen Theaterabend "zwischen den Jahren" erleben will, kommt gewiss auf seine Kosten.