Top 10 Rheinland: Tönisvorster Rocknacht

Tönisvorster Rocknacht FOTO: Wolfgang Kaiser FOTO: Wolfgang Kaiser

Die Tönisvorster Rocknacht am Forum Corneliusfeld hat sich mit den Jahren von einem kleinen Rockkonzert für Bands aus dem Proberaum des Palm Beach Cafés zu einem bunten Mix von Livemusik aus unterschiedlichsten Genres entwickelt. Im Forum und unter freiem Himmel eröffnen lokale Newcomer die beiden Bühnen und zeigen, was sie drauf haben. Bei Regen oder Sonne bieten die Acts von Singer-Songwriter bis Metal beste Unterhaltung und das Mondo Mashup Soundsystem brennt am Höhepunkt des Abends auf der Innenbühne noch ein heftiges Feuerwerk ab.