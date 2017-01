Top 10 Rheinland: Toeppersee

Der Grillplatz im Erholungsgebiet Toeppersee im Westen Duisburgs zwischen Rumeln-Kaldenhausen und Rheinhausen liegt am nördlichen Ufer des größeren der beiden Seen. Er ist nahe der Freizeitanlage angelegt. Dort werden allerlei sportliche Aktivitäten angeboten: Es gibt ein Frei- und Wellenbad, eine Wasserskianlage, Beachvolleyballfelder, einen Minigolfplatz, eine Trampolinanlage und einen Spielplatz. Dazwischen können sich Besucher in einer Cafeteria mit Biergarten erholen. Auf dem südlichen See gibt es die Möglichkeit zu surfen sowie Tret- oder Ruderboot zu fahren.

Die Wiese ist eine der wenigen vom städtischen Amt für Umwelt und Grün ausgewiesenen, kostenlosen Plätze im Stadtgebiet, an denen das Grillen erlaubt ist. Von dort haben die Besucher Blick auf den See. Rundherum stehen schattenspendende Bäume. Der Platz bietet Sitzmöglichkeiten und ist ein schönes Ausflugsziel an sonnigen Tagen. Vor dem Schwimmbad gibt es einen Parkplatz für Autos, außerdem ist die Stelle mit dem Zug von Duisburg Hauptbahnhof in zehn Minuten zu erreichen. Von der Haltestelle "Rumeln Bahnhof" sind es noch wenige Minuten zu Fuß.