Top 10 Rheinland: Traumzeit-Festival

Die „Traumzeit“ ist das größte Musik-Festival für Weltmusik in Duisburg mit einer langen Tradition. Es findet jährlich im „Schatten der Hochöfen“ im Landschaftspark Duisburg-Nord statt, einem ehemaligen Hüttenwerk. In diesem Jahr treten rund 30 Bands und Einzelkünstler auf vier Bühnen von Freitag, 19. Juni bis Sonntag, 21. Juni, auf.

Das Festival bietet ein breites Musikspektrum an kreativem Pop, Singer-Songwritern, Indie-Rock, Elektronik-Sounds und mehr. Für manche Künstler gibt es noch keine Schubladen, hieß es. In diesem Jahr sind beispielsweise dabei: das Duo Calexico, die Sängerin und Songwriterin Sophie Hunger, „Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi“, „Bilderbuch“ oder der Multiinstrumentalisten Dotan, der in den Niederlanden längst ein Star ist. Wie in den vergangenen Jahren gibt es neben den kostenpflichtigen Auftritten auch ein Programm „draußen und umsonst“ mit ausgewählten Duisburger Gruppen.

Das Traumzeit-Festival gehört zu den attraktivsten Kulturangeboten in Duisburg überhaupt.