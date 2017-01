später lesen Top 10 Rheinland Treppe am Rhein Teilen

Gut, Liegestühle stehen jetzt nicht an der namenlosen Treppe neben dem Schlossturm. Und doch lieben viele vor allem junge Düsseldorfer das Liegen auf dieser Treppe mit kostenlosem Blick auf den Rhein. Besonders schön ist es bei Sonnenuntergang, auch wenn es dann in den Sommermonaten so voll wird, dass zum echten Liegen leider der Platz fehlt.