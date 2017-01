später lesen Top 10 Rheinland Trimm-Dich-Pfad FOTO: Ralf Hohl FOTO: Ralf Hohl Teilen

An der Regattabahn in Duisburg-Wedau, wo unter anderem internationale Ruder- und Kanumeisterschaften findet man bewaldete Wege, die zum Wandern, Laufen und Verschnaufen einladen. In Höhe eines Klettergartens wurde ein Trimm-Dich-Pfad eingerichtet.