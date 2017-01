später lesen Top 10 Rheinland Trinkhalle Berches Langenfeld Teilen

Twittern







Der Langenfelder Ortsteil Berghausen ist in den vergangenen Jahrzehnten kräftig gewachsen, aber in seinem Kern immer noch ein Dorf. Das Büdchen dort heißt so, wie die Bewohner ihr Dorf nennen: "Trinkhalle Berches". Früher gab es in Berghausen mal einen Bäcker und einen Metzger. Das Büdchen ist ein bisschen Ersatz dafür. Denn es gibt dort weit mehr als nur Getränke und die übliche Kioskware wie Zigaretten oder Zeitungen und Zeitschriften.