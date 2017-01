später lesen Top 10 Rheinland Trinkhalle Erdem Mettmann Teilen

Tagsüber fast schon so etwas wie ein Stehcafé, in der Kinder Kratzeis schlürfen und Erwachsene ihre Dosis Koffein bekommen, zeigt die Trinkhalle an der Talstraße, Ecke Brückerstraße quasi nach Feierabend, was sie kann. Das macht sie so unverzichtbar. Zwischen Unmengen von Chips, Flips und Erdnüssen für den spontanen Fußballfernsehabend wird hier nämlich als eiserne Reserve auch mal eine Büchse Suppe, Ravioli oder Wurst bereit gehalten. Hygieneartikel gibt es ebenfalls, Tabak, Zeitungen und Getränke sowieso.