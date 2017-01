später lesen Top 10 Rheinland Türkischer Lebensmittelmarkt, Monheim Teilen

Twittern







Der Ebru-Markt (Ebru: "Augenbraue", häufiger weiblicher Vorname) im Einkaufszentrum des Berliner Viertels besteht schon seit 25 Jahren. Hier erhält der Monheimer alles, was er für die türkische Küche braucht: Bulgur, Reis, Linsen, Oliven, Nüsse und Mandeln, Teigblätter, eingelegte Oliven, Gewürze wie Pul Biber (Paprika), Schwarzkümmel und Sarimsak (Knoblauch), Schwarz-Tee und Honig. Breiten Raum nehmen die Backwaren und Süßigkeiten wie Lokum ein, würfelförmige Häppchen aus Zucker oder Honig, mit Zutaten wie Mandeln, Pistazien oder Rosen angereichert. Gut 70 Prozent der Waren sind aus der Türkei importiert, der Rest stammt aus Marokko und Griechenland. Nur das Obst und Gemüse, das er einladend und in größerer Vielfalt als ein Supermarkt vor dem Ladenlokal an der Friedrichstraße darbietet, kauft Inhaber Fesih Bek auf dem Großmarkt. In der eigenen Metzgerei verkauft er halal zubereitetes Fleisch: Rind, Kalb, Huhn und Lamm.