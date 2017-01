später lesen Top 10 Rheinland Türkisches Hamam Teilen

Twittern







Das traditionelle türkische Bad in der Birkenstraße ist nach eigenen Angaben das größte Hamam in Deutschland. Der Besucher kann das Dampfbad genießen, heiß duschen, in der Sauna schwitzen und im Hamam, ein mit gemusterten Fliesen verkleideter mollig warmer Raum mit beheizten Steinbänken, heißen Steinblöcken und gedämpften Licht, den Alltag mit Seifenschaum und warmen Wasser wegspülen lassen. ein umfangreiches Programm an Massagen wird angeboten.