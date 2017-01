später lesen Top 10 Rheinland Tulpensonntagszüge Teilen

Der größte Vorortzug nimmt alljährlich in Uerdingen seinen Verlauf. Die Teilnehmer treffen sich am 7. Februar an der Friedensstraße und ziehen dann ab 13.11 Uhr über Parkstraße, Top-, Körner-, Kastanien-, Hochstaden-, Westerburg-, Park-, Nikolaus-Groß- und Traarer Straße zum Platz m Röttgen und weiter über Kurfürstenstraße, Am Wallgarten und Ober- bis zur Niederstraße.