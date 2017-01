später lesen Top 10 Rheinland UClub Wuppertal Teilen

Rustikaler als im „Uclub“ kann es kaum zugehen: In einer alten Fabrikhalle, die an ein Gewölbe erinnert, feiert Wuppertals Jugend zu Reggae, Pop und Rock. Besonders eindrucksvoll zeigt sich in dem Tunnel die Lichttechnik, die optische Ausrufezeichen setzt. Wer zwischendurch verschnaufen möchte, hat dazu in abgelegeneren Bereichen Gelegenheit und kann dort auch Kicker spielen.