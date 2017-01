später lesen Top 10 Rheinland Ü-30-Party auf der Rennbahn FOTO: Waldhelm FOTO: Waldhelm Teilen

Twittern







Karten gibt’s in zwei Kategorien. In Kategorie 1 zahlt man für Eintritt und ein Glas Sekt inklusive im Vorverkauf 19 und an der Abendkasse 25 Euro. In Kategorie 2 ist auch das Galabuffet, das im Glashaus serviert wird, enthalten. Deswegen kosten die Karten, die es nur im Vorverkauf gibt, 58 Euro. Der Kartenverkauf an der Rennbahn ist montags bis donnerstags von 10 bis 14 und von 14.30 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr (Achtung: nur Barzahlung möglich) geöffnet.