Top 10 Rheinland: Über den Dächern von Wuppertal

Nach dem Lückenschluss auf der Nordbahntrasse ist zwischen Solingen und Wuppertal eine attraktive Tour für jedermann entstanden. Vom Startpunkt der Korkenziehertrasse im Südpark über Wald und Gräfrath sowie weiter über die Nordbahntrasse über Vohwinkel, Mirke, Ottenbruch, Barmen bis Wichlinghausen sind es etwa 30 Kilometer – ohne nennenswerte Steigungen. Die Verbindung zwischen beiden Trassen ist bis auf ein kurzes Stück autofrei.





Startpunkt:

Haltepunkt Bahnhof Mitte / Südpark

Alexander-Coppel-Straße

42651 Solingen

Endpunkt:

Ehem. Bahnhof Wichlinghausen

Langobardenstraße

42277 Wuppertal

Die kombinierte Trassentour ist für Familien geeignet und lässt sich in zwei Etappen teilen. Gute Anbindung an den ÖPNV bestehen in Solingen-Mitte sowie Wuppertal-Vohwinkel und –Oberbarmen.