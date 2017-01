Top 10 Rheinland: Ufer 8 in Düsseldorf

Ufer 8 in Düsseldorf

Auf der Düsseldorfer Rheinpromenade liegt das Ufer 8 und bietet dementsprechend einen einmaligen Ausblick auf den Rhein und die Umgebung von seiner Terrasse aus. Die sogenannte "Milchbar" öffnet jeden Donnerstag und lockt mit einem Mix aus House, Charts und Classics stets viele Besucher an.

An Wochenenden und Feiertagen finden hier in unregelmäßigen Abständen Events in stilvollem Ambiente statt, wobei die Betonung auf stilvoll liegt: auf ein angemessenes Erscheinungsbild wird hier besonders wert gelegt. Ab zehn Euro wird allen ab 25 Jahren Eintritt gewährt.

In äußerst klassischem und edlem Ambiente wird im Ufer 8 die Nacht zelebriert. Die Veranstaltungen überzeugen durch ihre Vielseitigkeit und ihre diversen Musikangebote und die Milchbar ist für viele des Ausblicks auf der Terrasse oft ein absolutes Highlight. Empfehlenswert ist der Club für alle, die Gefallen an stilvollem Ambiente und moderner Musik finden.