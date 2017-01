später lesen Top 10 Rheinland Uferwiese Kaiserswerth Teilen

Auch wenn Kaiserswerth gerade an den Wochenenden von Besuchern überfüllt ist, die den historischen Stadtteil erkunden, findet sich ein beschauliches Plätzchen auf der Uferwiese gleich neben der Fähr-Anlegestelle. An manchen Sommertagen bringt das Schiff "Michaela" hunderte von Ausflügler über den Rhein in die alte Festung. Das ist ein herrliches Schauspiel, das man ziemlich entspannt von der Picknickdecke aus beobachten kann.