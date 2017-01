Top 10 Rheinland: Underberg-Turm

Der Underberg-Turm in Rheinberg ist ein Kuriosum. 1955 errichtet, ist der 56 Meter hohe Kasten in der Rheinberger Innenstadt viele Jahre als Lager für die Produkte des Magenbitter-Herstellers Underberg genutzt worden. Später, als das Unternehmen den Turm nicht mehr benötigte, verkaufte es das Gebäude an die Landesentwicklungs-Gesellschaft (LEG), die es Ende der neunziger Jahre an den Rheinberger Unternehmer Gerardus Aaldering verkaufte. Der wollte darin ein Hotel realisieren. Seither ist der Turm eine (überwiegend brachliegende) Dauerbaustelle. Bis 2010 war der Turm mehr als zehn Jahre lang eingerüstet. Inzwischen sind in der Fassade Fenster eingebaut worden, aber in den vergangenen Jahren tat sich nichts mehr.

Das Gebäude ist hässlich, viele Rheinberg würden es gerne abreißen. Ob es jemals als Hotel und/oder Bürogebäude genutzt wird, steht in den Sternen.