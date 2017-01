später lesen Top 10 Rheinland Underground Wuppertal Teilen

Wer glaubt, dass Bier, Sommersonne und E-Gitarren zusammengehören, der ist im Underground richtig. Die Rock -und Metalkneipe überrascht mit dem großzügig angelegten Biergarten, in dem es alles andere als laut zugeht. Vielmehr dringt die Musik aus der Kneipe nur leise an die Ohren der Besucher, was auch für die Geräusche der angrenzenden B7 gilt. Der Biergarten des Underground ist ein Ruhepunkt mitten im Herzen Wuppertals, der für Getränke unter freiem Himmel mit guten Preisen überzeugt. Der halbe Liter Bier kostet drei Euro. Aktionen wie der Happy Mittwoch (alle Getränke kosten bis 22 Uhr nur die Hälfte) sowie Flat-Rate-Abende ergänzen das Angebot.