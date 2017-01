später lesen Top 10 Rheinland Unlicht FOTO: Gabriel, Werner (wga) FOTO: Gabriel, Werner (wga) Teilen

Auch wer sich für eine Kostüm-/Halloween-Party einkleiden oder ausstatten will, wird auf den gut 200 Quadratmetern Verkaufsfläche sicherlich fündig. Zum Sortiment gehören etwa Kampfhelme, Schilde, Korsagen, Schwerter, Nietengürtel, Kostümmasken, Schreibfedern, Bücher, Spiele und schottische Kilts und ja, auch Totenköpfe unterschiedlichster Größe und Art. Ein Blick lohnt sich zum Beispiel auch in die Regale mit Bier – dort finden sich welche mit so fantasievollen Namen wie „Wychcraft“ (Hexenkunst) und Raven Ale (Raben-Bier). Zudem gibt es mehr als 50 Sorten Met.