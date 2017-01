später lesen Top 10 Rheinland Unterbacher See Teilen

Richtiges Strandfeeling erlebt man in Düsseldorf eigentlich nur am Unterbacher See. Gleich zwei Strandbäder erwarten hier die sonnenhungrigen Besucher, am Südstrand gibt es auch einen FKK-Bereich für das textilfreie Sonnenbad. Die beiden Strandbäder sind die einzigen zugelassenen Badestellen in einem Gewässer im Stadtgebiet.