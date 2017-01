später lesen Top 10 Rheinland Unterbacher See Düsseldorf Teilen

Twittern







Der Unterbacher See fasst rund 4,1 Millionen Kubikmeter Wasser. In der Saison werden im Auftrag des Düsseldorfer Gesundheitsamtes rund 20 Mal Proben entnommen. Zu bemängeln gibt’s nichts, seit Jahren wird dem See an der Stadtgrenze zu Hilden ein "ausgezeichnete Wasserqualität" bescheinigt – trotz der vielen Badegäste in den beiden beliebten Strandbädern. Das liegt am Grundwasser, das den See durchströmt und vom Bergischen Land Richtung Rhein fließt. Ein Strandbad befindet sich am Nordstrand (mit einer Uferlänge von 233 Metern), das andere am Südstrand (133 Meter) mit einem separaten FKK-Strand (147 Meter). Alle drei Bereiche verfügen über flache Kinderspielzonen sowie Badeplattformen.



Strandbad Süd, Am Kleinforst, Düsseldorf

Strandbad Nord, Großer Torfbruch, Düsseldorf