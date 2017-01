später lesen Top 10 Rheinland Unterbacher See Düsseldorf Teilen

Wer in Mettmann oder Erkrath grillen will, hat schlechte Karten. Öffentliche und genehmigte Grillplätze gibt es dort nicht. Man kann sich aber aufs Rad setzen und an den Unterbacher See fahren. Dort lassen sich Kotelettes und Krakauer mit Seeblick genießen. Es bietet sich die Kombi: Bootstour mit Barbeque an. Grillplätze gibt es am Nordufer direkt neben dem Bootsverleih mit Anlegemöglichkeiten vor den Grillplätzen. Reserviert und bezahlt werden muss vorher. Nutzungszeiten: Bis zu 35 Personen haben an den Grills Platz, Bänke und Tische können gemietet werden.