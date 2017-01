später lesen Top 10 Rheinland Unterbacher See in Düsseldorf Teilen

Richtiges Strandfeeling erlebt man in Düsseldorf eigentlich nur am Unterbacher See. Gleich zwei Strandbäder erwarten hier die sonnenhungrigen Besucher, am Südstrand gibt es auch einen FKK-Bereich für das textilfreie Sonnenbad. Die beiden Strandbäder sind die einzigen offiziell zugelassenen Badestellen in einem Gewässer im Stadtgebiet. Wer das Faulenzens leid ist, findet an beiden Sandstränden jede Menge Freizeitbetätigungen von Beach-Volleyball bis zu einem Netzkletterturm. Äußerst beliebt ist auch der Tretbootverleih. Die Strandliegen am Nordstrand sind kostenpflichtig. Ein Problem: Gänse können auf den Liegewiesen schon mal für Verschmutzungen sorgen.