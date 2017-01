später lesen Top 10 Rheinland Viktor-Grundschule Xanten FOTO: Olaf Ostermann FOTO: Olaf Ostermann Teilen

Twittern







Der große Umzug in Xanten führt durch die Kulisse der historischen Altstadt zum Archäologischen Park. Die Mantelteilung findet in der römischen Arena statt. Am Mittwoch, 11. November, geht es um 17.45 Uhr los.46509 Veranstalterin ist die Viktor-Grundschule in Xanten. Eltern und Lehrerkräfte bilden ein Team, das unter Federführung von Annemarie Pieper den Zug und die Mantelteilung in der APX-Arena organisiert.