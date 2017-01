später lesen Top 10 Rheinland Voerder Schlossabende FOTO: Martin Büttner FOTO: Martin Büttner Teilen

Fünf Festivalabende mit vielfältigem Programm erwartet das Publikum vom 29. Juli bis zum 2. August auf der Open-Air-Bühne am Wasserschloss Voerde. Es gibt eine Mischung aus Musical, Operette, Schlager, Pop und Comedy. Das Programm: 29. Juli „Musical Life!“, 30. Juli „Classic léger“, 31. Juli „Castle’s White Night“ mit Unplugged & Pop, zu der die Gäste eingeladen sind, in weißer Kleidung zu erscheinen. Der Abend beginnt mit Acoustic-Lounge-Musik des Duisburger Ensemble „Trio Nova“. Mike Best präsentiert eine Hommage an Joe Cocker; 1. August, „Schlager, Chanson & Oldies“ mit einer Show in Erinnerung an Catarina Valente und Udo Jürgens. 2. August „Comedy & Travestie“.