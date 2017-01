Top 10 Rheinland: Volksgarten Düsseldorf

Der Park wurde Ende des 19. Jahrhunderts fertiggestellt, er verfügt dementsprechend über einen alten Baumbestand. Im Schatten der Bäume gibt es viele Bänke, auf denen man sich für ein Gespräch niederlassen kann. Alternativ kann man sich zur Aussprache auch auf einen Spaziergang über das verzweigte Wegenetz des Parks begeben. Bei Bedarf lässt sich die Strecke auch um den angrenzenden Südpark erweitern.

Adresse/Erreichbarkeit: Der Haupteingang des Parks liegt an der Straße "Auf‘m Hennekamp". Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Park am besten über die Halstestelle „Volksgarten-S“ erreichbar. Dort hält die Straßenbahn 706 und der Bus 806. Zudem wird sie von den S-Bahnen S1, S6 und S68 angefahren.

In der weitläufigen Grünanlage in Oberbilk gibt es genügend Plätze, um sich in Ruhe auszusprechen. Stärker besuchte Bereiche wechseln sich abgeschiedenen Stellen ab, so dass man stets genug Privatsphäre hat.