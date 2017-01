später lesen Top 10 Rheinland Vollrather Höhe Teilen

Nichts für schwache Nerven ist die Vollrather Höhe bei Grevenbroich-Frimmersdorf. Wer dort seine Runden zieht, sollte Profi sein. Es geht einige Meter in die Höhe, vorbei an Feldern und kleinen Waldstücken. Viele Sportler gehen dort bis an ihre Grenzen, gerade der Aufstieg hat es in sich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf den künstlich angelegten Berg zu kommen. Wer es ganz ausreizt, kann dort bis zu 28 Kilometer zurücklegen, da die Wege teils wie eine Art Spirale hochführen. Doch: Wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Das kann zwischendurch sehr entspannend sein – auch wenn die Jogger auf der Vollrather Höhe klar aufs Ausdauer-Training zielen. Vom Verkehr ist man dort weitgehend abgeschnitten.