Top 10 Rheinland: Volmerswerther/Hammer Deich

Es sind nur rund 1700 Meter, auf denen aber alles geboten ist, was ein Herbstspaziergang in Düsseldorf braucht: Auf dem Volmerswerther Deich gibt es Weitblick in verschiedene Himmelsrichtungen, Wiesen, Bäume (deren Laub sich allmählich wunderbar färbt), Gartenland (auf denen die Pflanzen für die nächste Saison herangezogen werden), Äcker (auch solche, auf denen sich Hobby-Gärtner austoben, etwa auf den Mietflächen von „Meine Ernte“), die historische Kulisse von Hamm - und als treuen Begleiter stets in Sichtweite der Rhein. Nicht zu verachten ist auch das menschliche Rahmenprogramm: Junge, Alte, Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und Skater, schick gemacht oder sportiv, wohlhabend oder weniger gut betucht.