Top 10 Rheinland: Vom Grafental zum Quartier Central

Los geht es vom südlichen Teil des Grafentals, von der Hans-Günther-Sohl-Straße über den Kreisverkehr auf die Cranachbrücke. Dann nach rechts abbiegen und die Brücke hinunterfahren, die Lichtstraße überqueren und die Cranachstraße ganz durchfahren. Es lohnt sich der Blick nach links und rechts, teils schöne Altbauten säumen die Straße.

Am Ende links einordnen und auf die Grafenberger Allee abbiegen. Dort gibt es einen Radweg, dessen Nutzung in Anbetracht der vielen Raser unbedingt zu empfehlen ist. Wenn die Kreuzung an der Lindemannstraße passiert ist, sind es nur einige Meter bis zur Achenbachstraße. Dort rechts einbiegen – und eine lange schöne Strecke unter Bäumen beginnt. Während die Autos immer wieder gezwungen sind, nach rechts abzubiegen, dürfen Radler weiter geradeausfahren, was in dieser schönen Straße ein Genuss ist. Sie führt am Schillerplatz vorbei bis zur Rethelstraße, auf die wir nach links einbiegen. Die Route führt nun auf die Franklinbrücke. Hier lohnt es sich abzusteigen und sich vom Gehweg aus in Ruhe zu beiden Seiten die Entwicklung des Stadtteils anzuschauen. Links wachsen die neuen Wohnhochhäuser in die Höhe, rechts werden die letzten Bauwerke des "Le Flair" errichtet. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, die Tour fortzusetzen. Die Spindel herunter gerät man mitten ins neue Leben, hier lassen sich die Neubauten mit ihren Innenhöfen besichtigen. Durch den neuen Park geht es dann zurück Richtung Wehrhahn, wo sich zum Abschluss in der beliebten Bar Olio eine Pause anbietet.

Alternative: Man biegt von der Franklinbrücke in die Tußmannstraße und erkundet diese und die Nebensträßchen mit ihren Geschäften, Restaurants und Kneipen. Zur Bar Olio dann über die Schinkelstraße am Rande des Quartier Central. Auf der Tour zum Ausgangspunkt bietet sich hinter dem Wehrhahn das Abbiegen in die Beethovenstraße an, von der es über die Ackerstraße oder wahlweise die Lindenstraße wieder bis zur Cranachstraße geht.

Mal Ruhe und Halbschatten, mal Sonne und trubeliges Leben verspricht eine Radtour zwischen zwei neuen Vierteln: vom Grafental hinter der Metro zum Quartier Central in Pempelfort. Dabei lernt man einiges über die Stadtentwicklung kennen